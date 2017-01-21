Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У "ДНР" бойовиків, які не хочуть воювати, "виховують" на полігоні

21.01.2017 13:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У "ДНР" бойовиків, які не хочуть воювати, "виховують" на полігоні

Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ продовжує вживати заходів із запобігання випадків залишення бойовиками передових позицій та дезертирства.

«З метою утримання на службі особового складу 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) та 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), який виявив бажання звільнитись по закінченню контрактів, та проведення з ними “посиленої виховної роботи”, командуванням 1 АК ЗС РФ введена практика ізолювання таких військовослужбовців на полігоні поблизу н.п.Торез», - йдеться у повідомленні.

 Разом з тим, за даними управління розвідки, командування 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ змушене щодня розглядати до 15 рапортів на звільнення військовослужбовців, у яких завершились терміни служби за контрактом. У разі затримки з ухваленням рішень щодо звільнення або відмов, бойовики самовільно залишають розташування бригади.



Фото: www.unian.ua/

Теги: Донбасс, Макеевка, Торез, изоляция, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх