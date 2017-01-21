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У "ДНР" бойовиків, які не хочуть воювати, "виховують" на полігоні
Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ продовжує вживати заходів із запобігання випадків залишення бойовиками передових позицій та дезертирства.
«З метою утримання на службі особового складу 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) та 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), який виявив бажання звільнитись по закінченню контрактів, та проведення з ними “посиленої виховної роботи”, командуванням 1 АК ЗС РФ введена практика ізолювання таких військовослужбовців на полігоні поблизу н.п.Торез», - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, за даними управління розвідки, командування 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ змушене щодня розглядати до 15 рапортів на звільнення військовослужбовців, у яких завершились терміни служби за контрактом. У разі затримки з ухваленням рішень щодо звільнення або відмов, бойовики самовільно залишають розташування бригади.
Фото: www.unian.ua/
Теги: Донбасс, Макеевка, Торез, изоляция, ДНР, боевики
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- Ситуация на блокпостах Донбасса: большие очереди пассажиров и транспорта - информация от очевидцев13:13
- У "ДНР" бойовиків, які не хочуть воювати, "виховують" на полігоні13:06
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- В "ДНР" подняли тарифы на отопление для предприятий и предпринимателей13:44
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