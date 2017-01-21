Украинский флаг над "Бутовкой", ползучее наступление на Дебальцево и минимальные потери - удачная неделя для ВСУ в зоне АТО

21.01.2017 07:33

Эта неделя выдалась для ВСУ достаточно успешной и победной, пишет depo.ua.

На этой неделе Вооруженные силы Украины могут записать себе в актив следующие победы:

Продвижение вперед на шахте "Бутовка"

День понедельника 16 января начался с того, что украинские военные блестяще проявили себя под Донецком. Там наши бойцы из 8-й роты 72-й отдельной механизированной бригады в результате боевого столкновения оттеснили боевиков на 300 метров от своих позиций на шахте "Бутовка".

"Огневой контакт был 70 метров, а сейчас – 400 метров" – рассказал о достижениях боец с позывным "Базальт".

А после того, как враг был отброшен с его позиций, один из бойцов забрался на самый верх шахты "Бутовка" и повесил там большой украинский флаг размером 2 на 3 метра с тризубом посередине.

Вполне возможно, что здесь речь идет о нашем окопе, удаленном от основных позиций на шахте и ОП "Зенит".

Напомним, что эти позиции наши десантники взяли с большими потерями 22 января 2015 года. С тех пор "Бутовка" является ключевой точкой в обороне Авдеевки. Ее сложно удерживать из-за того, что она находится фактически в поле, а также является перевалочным пунктом для действий наших разведывательных групп. Обстрелы здесь ведутся постоянно, в течение многих месяцев, поэтому продвижение 72 бригады, которая оттеснила боевиков на 300 метров, закрепившись на своих позициях, является обычной необходимостью для улучшения обороны позиций и отнюдь не наступлением.

Хотя шахта "Бутовка", теоретически, может быть своеобразным плацдармом для наступления на позиции террористов в Спартаке и Донецком аэропорту.

Сохранение позиций в районе Докучаевска

После нескольких тактических успехов ВСУ на Светлодарской дуге и активных действий в направлении Стаханова и на Ясиноватском направлении, боевики решили перехватить инициативу под Докучаевском.

По данным нардепа и координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука, в частях и подразделениях "1-го АК ДНР" до личного состава доводится распоряжение "командование корпуса" о том, что "ползучее наступление ВСУ" необходимо прекратить любой ценой.

Особое внимание боевики обратили на участок Докучаевск–Еленовка, поскольку именно здесь в прошлом году ВСУ провели ряд успешных операций и создали плацдарм для деоккупации города, который, согласно "Минску-1" от 19 сентября 2014 года, должен быть под украинским контролем. На это направление рашисты перебросили две батареи 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. В итоге под угрозой оказался также наш блокпост в поселке Тарамчук.

"Время-икс" наступило в ночь на 18 января, когда в "зеленке" вблизи Еленовки произошел бой с использованием террористами 120-мм минометов. В целом тактика боевиков была направлена на то, чтобы оттеснить наши силы от Ясного и высоты "227,9". Также боевики при поддержке 120-мм минометной батареи, БМП-1 и БМП-2 обстреливали позиции ВСУ в Степном, Смелом и поселке Тарамчук, однако наши защитники выстояли и не уступили занятые ранее позиции.

Приближение вплотную к Донецкой фильтровальной станции

Известие о следующей победе поступило в четверг, 19 января, когда главари "ДНР" обиженным тоном пожаловались российским СМИ, что Вооруженные силы Украины атаковали их вблизи Донецкой фильтровальной станции.

Об этом заявил представитель "ДНР" Эдуард Басурин, который пригрозил, что боевики наябедничают об этом первому заместителю главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александру Хугу.

Вообще-то, информации об этом событии поступает крайне мало, но есть основания утверждать, что украинцы взяли наблюдательный блокпост, который находится на расстоянии около 200 метров от самой станции. А это, кроме всего прочего, солидный фактор давления на психику как оккупантов, так и их прихвостней среди местного населения.

Сохранение позиций на Светлодарской дуге и ползучее наступление на Дебальцево

На этом участке фронта события развивались наиболее стремительно, создав все предпосылки для большой, просто огромной победы, которая может иметь место уже в эти выходные, либо на следующей неделе.

Но началось все с того, что в ночь на 17 января подвергся мощному обстрелу 46-й батальон "Донбасс-Украина", который во время декабрьских жестких боев за лес стремительно занял поселок Новолуганское. Обстрел был из тяжелого вооружения и, пожалуй, самым серьезным и самым тяжелым за время пребывания батальона на Светлодарской дуге, однако украинцы выстояли, а затем всыпали террористам в ответ.

А уже 19 января волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook сообщил, что наши войска почти вплотную подошли к Дебальцево.

"От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших зданий и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам. А еще год назад было 25 км. Пехота вышла из комнаты, а "третья сила" поддержала" – написал Мисягин.

Позже эту информацию подтвердили и бойцы, которые непосредственно принимали участие в этом наступлении. Наша армия не просто подошла к окраинам Дебальцево, а уже окопалась и возводит все инженерные сооружения.

Минимальные потери на поле боя

За прошедшую неделю в рядах Вооруженных сил Украины на поле боя погиб военнослужащий, ранения получили 8. Для сравнения, за предыдущие две недели нового года украинская армия теряла по 4 и 6 бойцов убитыми соответственно.

При этом потери рашистов, по данным разведки, на порядок больше. Этого удалось достичь за счет лучшей военной подготовки и дисциплины украинских контрактников, тогда как среди российских наемников процветает алкоголизм и наркомания.

Единственным погибшим оказался 45-летний Сенюк Виталий Дмитриевич, капитан 24 бригады Вооруженных сил Украины, начальник разведки одного из батальонов, который проходит службу на Луганщине. Из обстоятельств смерти известно, что 14 января, в 15:30, вблизи села Новоалександровка (Попаснянский район Луганской области), машина, в которой он ехал вместе с младшим лейтенантом, была обстреляна из ПТРК. Капитан погиб на месте, младший лейтенант получил серьезные ранения.

Итак, как видим, эта неделя выдалась относительно удачной для наших военных в зоне АТО. Будем надеяться, что и последующие будут не хуже, и наша армия сможет развить успех.



