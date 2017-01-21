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Архив - Донецкая область

В "ДНР", по приказу Кремля, продолжают собирать подписи в ООН против Украины, неподписавшимся угрожают

21.01.2017 12:10
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В "ДНР", по приказу Кремля, продолжают собирать подписи в ООН против Украины, неподписавшимся угрожают

На территории "ДНР" продолжается сбор подписей под петицией в ООН и ОБСЕ "о невыполнении Украиной Минских соглашений" и "преступлениях ВСУ против мирных жителей Донбасса", проводящийся по приказу российских "кураторов". Об этом на своей странице в facebook сообщает народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Для сбора подписей активно используются приемные "общественного движения "Донецкая Республика" (всего 35 приемных в различных н.п., находящихся под контролем "ДНР"). На данный момент собрано около 370 тыс. подписей, которые систематизируются в отдельных томах (на данный момент - около 200 томов).

Одновременно среди "бюджетников" в Донецке, Макеевке, Енакиево распространяются слухи о том, что лица, не подписавшие данные петиции, будут проверяться "МГБ ДНР" на предмет лояльности руководству террористов и связей с украинскими спецслужбами", - пишет нардеп.


Фото: news.liga.net/

Теги: Украина, Донбасс, ДНР, петиция, Минские договоренности
 
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