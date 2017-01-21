В "ДНР" подняли тарифы на отопление для предприятий и предпринимателей

Он отметил, что жителям подконтрольных боевикам территорий пока не повышают тарифы. А вот для горловских предпринимателей квадратный метр отапливаемой площади теперь будет стоить 87 рублей вместо 69.

Напомним, мы неоднократно писали о коммунальных проблемах, которые постоянно возникают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, в самопровозглашенной "ЛНР" жители Луганска часто сидят без воды. А в Макееве пенсионеры не могут рассчитаться за коммуналку из-за низких пенсий. Субсидий, которые есть в Украине, на территориях псевдореспублик нет.