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В "ДНР" подняли тарифы на отопление для предприятий и предпринимателей
21.01.2017 13:44
На оккупированных российскими террористами территориях Донецкой области подняли тарифы на централизованное отопление. Новшество коснулось предприятий, работающих в Горловке. Об этом на своей странице в Facebook написал горловский журналист Никита Синицин, передает "Диалог.UA".
Он отметил, что жителям подконтрольных боевикам территорий пока не повышают тарифы. А вот для горловских предпринимателей квадратный метр отапливаемой площади теперь будет стоить 87 рублей вместо 69.
Напомним, мы неоднократно писали о коммунальных проблемах, которые постоянно возникают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, в самопровозглашенной "ЛНР" жители Луганска часто сидят без воды. А в Макееве пенсионеры не могут рассчитаться за коммуналку из-за низких пенсий. Субсидий, которые есть в Украине, на территориях псевдореспублик нет.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, Горловка, коммунальные услуги, тарифы, повышение, ДНР
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