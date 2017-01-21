Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области бюджетников принуждают вступать в партию регионалов

21.01.2017 22:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой области бюджетников принуждают вступать в партию регионалов

В Дружковке среднему медицинскому персоналу больниц  руководство медучреждений советует вступить в партию «Наш край». Иначе их может ожидать сокращения или вообще освобождение под предлогом оптимизации больницы. Об этом сообщает сайт "Новости Донбасса" со ссылкой на телеканал «ДоТБ».

«В Торецке подобные рекомендации распространяют среди учителей и воспитателей детских садов. Также советуют оформить подписку на газету «Дзержинский уезд», которая контролируется одним из депутатов городского совета Игорем Рыбаком - бывшим регионалом. Сейчас против него возбуждено уголовное производство за взятку», - рассказал активист, председатель ОО «Твой новый город» Владимир Елец.

Называть фамилии люди боятся, жаловаться тоже не решаются, поскольку опасаются репрессий.


Фото: pravitelstvo.kbr.ru/

Теги: Донбасс, партия, Дружковка, принтер, бюджетники, Торецк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх