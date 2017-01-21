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В Донецкой области бюджетников принуждают вступать в партию регионалов
В Дружковке среднему медицинскому персоналу больниц руководство медучреждений советует вступить в партию «Наш край». Иначе их может ожидать сокращения или вообще освобождение под предлогом оптимизации больницы. Об этом сообщает сайт "Новости Донбасса" со ссылкой на телеканал «ДоТБ».
«В Торецке подобные рекомендации распространяют среди учителей и воспитателей детских садов. Также советуют оформить подписку на газету «Дзержинский уезд», которая контролируется одним из депутатов городского совета Игорем Рыбаком - бывшим регионалом. Сейчас против него возбуждено уголовное производство за взятку», - рассказал активист, председатель ОО «Твой новый город» Владимир Елец.
Называть фамилии люди боятся, жаловаться тоже не решаются, поскольку опасаются репрессий.
Фото: pravitelstvo.kbr.ru/
Теги: Донбасс, партия, Дружковка, принтер, бюджетники, Торецк
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