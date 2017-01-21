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Архив - Донецкая область

В Донецкой области на взятке попалась сотрудница налогового ведомства (ФОТО)

21.01.2017 20:36
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В Донецкой области на взятке попалась сотрудница налогового ведомства (ФОТО)

В Донецкой области правоохранители разоблачили коррупционную схему в областном управлении Государственной фискальной службы, за взятку задержана сотрудница ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

 Было установлено, что к 42-летней сотруднице ГФС обратилась представитель частного бизнеса по поводу проведения документальной проверки предприятия и его дальнейшего закрытия.

"Женщина, которая по своим функциональным обязанностям должна выявлять коррупционные проявления в налоговых органах, за определенную плату не только сама "закрывала глаза" на нарушения, но и втягивала в коррупцию других работников. Так, за неотражение должностными лицами Славянской объединенной государственной налоговой инспекции в документах задолженности и других нарушений, которые имело предприятие, злоумышленница потребовала 2 тыс. долл.", - сообщили в полиции, добавив, что указанная сумма была перечислена на ее банковский счет. 

В гривневом эквиваленте сумма взятки составила более 54 тыс. Взамен была выдана справка об отсутствии у предприятия задолженности.

 В ходе обысков у задержанной изъяли банковскую карту, на которую поступили средства, а также документы о проверках предприятия. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Подозреваемая находится под домашним арестом.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Донецкая область, Славянск, взятка, предприниматель, проверка, ГФС
 
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