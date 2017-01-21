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В Мариуполе горел отдел контроля за оборотом оружия
21.01.2017 14:27
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Мариуполя.
Возгорание произошло вчера около 22:00 в одноэтажном здании по ул. Греческая, 11, где находится отдел контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области.
От огня пострадал один кабинет, есть незначительные повреждения в других помещениях.
На место прибыли руководство и инспекция по личному составу полиции Донецкой области. Устанавливаются причины пожара.
По предварительным данным, в кабинете произошло короткое замыкание. Здание старое, и электросети могли не выдержать нагрузки.
По данному факту проводится проверка.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, полиция, здание
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