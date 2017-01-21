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Архив - Донецкая область

В Мариуполе горел отдел контроля за оборотом оружия

21.01.2017 14:27
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В Мариуполе горел отдел контроля за оборотом оружия

Об этом сообщили  в отделе коммуникации полиции Мариуполя.

Возгорание произошло вчера около 22:00 в одноэтажном здании по ул. Греческая, 11, где находится отдел контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области.

От огня пострадал один кабинет, есть незначительные повреждения в других помещениях.

На место прибыли руководство и инспекция по личному составу полиции Донецкой области. Устанавливаются причины пожара.

 По предварительным данным, в кабинете произошло короткое замыкание. Здание старое, и электросети могли не выдержать нагрузки.

По данному факту проводится проверка.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, полиция, здание
 
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