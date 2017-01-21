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В Мариуполе произошло жуткое ДТП, погиб человек
Один человек погиб, еще один – в тяжелом состоянии в результате столкновения автомобиля Nissan Sunny с электроопорой в Мариуполе, сообщает отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области.
ДТП произошло около 16 часов на улице Карпова в Кальмиусском районе Мариуполя.
Водитель автомобиля Nissan Sunny на закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате аварии погиб пассажир машины, водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). Проводится следствие.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, военные, ДТП
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