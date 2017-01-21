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Архив - Донецкая область

В Новоазовск прибыл "спецназ" боевиков "Бастион"

21.01.2017 20:56
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В Новоазовск прибыл "спецназ" боевиков "Бастион"

Боевики из отряда "Бастион" расположились Новоазовске. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. 

Уточнена цель переброски из Донецка в Новоазовский р-н подразделений батальона спецназа "МВД ДНР" "Бастион", которая была осуществлена 12.01.2017 г. (о чем группа ИС сообщала ранее) – это подготовка к плановой инспекционной проверке со стороны руководства "1 АК ДНР" (продлится около 1 месяца, такая же проверка проводилась осенью 2016 г), также в составе комиссии планируется участие представителей Генштаба ВС РФ. В настоящий момент в Новоазовске находится порядка 250 "спецназовцев МВД", в Седово – еще около 100 боевиков батальона. 

Боевики "Бастиона" на передовые позиции не выдвигаются, в боевых действиях не участвуют. В ходе дежурства на блокпостах и патрулирования на улицах населенных пунктов, а также при проверке документов и фильтрации, представляются как "Донецкий батальон быстрого реагирования". 

Между боевиками "СпН МВД ДНР "Бастион" и дислоцирующегося в Новоазовском р-не "военнослужащими" "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1 АК ДНР" фиксируются конфликты, в результате которых в больнице Новоазовска с травмами уже госпитализировано около 20 боевиков. 


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Новоазовск, спецназ, МВД
 
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