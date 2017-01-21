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Архив - Донецкая область

В районе Коминтерново миссия ОБСЕ обнаружила мины

21.01.2017 14:06
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В районе Коминтерново миссия ОБСЕ обнаружила мины

Представители ОБСЕ зафиксировали мины на дороге около Комминтерново. Об этом сказано в отчете ОБСЕ, сообщают СМИ.

На блокпосту ВСУ, расположенном примерно в 1 км к западу от села Пикузы (бывшее название - Комминтерново) на автодороге Т0519, командир не позволил патрулю Миссии проехать дальше на восток, объяснив это наличием на дороге противотанковых мин. 

Наблюдатели видели эти мины. СММ проинформировали об этом СЦКК.

"Присутствующий там офицер из СЦКК не приложил ни малейших усилий, чтобы помочь обеспечению получения СММ доступа", - указано в отчете ОБСЕ.

Также наблюдатели сообщили, что позже генерал  пояснил им, что ВСУ не будут совершать работ по разминированию этой или иной дорог пока будут продолжаться нарушения режима прекращения огня, а также потому, что «через этот участок границы, которая сейчас не контролируется правительством, ввозят боеприпасы».


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, мины, Коминтерново
 
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