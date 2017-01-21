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В Украине появились бесплатные оnline-курсы английского языка для переселенцев
Их организовали ОО ”Всеукраинская Ассоциация Переселенцев”, Государственная служба занятости и ОО ”Розвиток”. Об этом сообщил лидер "Всеукраинской ассоциации переселенцев" Руслан Калинин на своей странице в "Фейсбуке".
"Знание английского является большим преимуществом при поиске работы. А переселенцы, наверно, как никто, нуждаются в стабильной работе, и соответственно, знание английского будет как минимум - не лишним. Я думаю, каждый задумывался об изучении английского языка, но минимум были две причины, не позволяющие начать – время и деньги. Мы даем возможность преодолеть обе эти причины, теперь у Вас не будет отговорок - курсы бесплатные и учиться можно в любое удобное время", - подчеркнул Руслан Калинин.
Как получить доступ к курсам можно прочитать на сайте "Всеукраинской ассоциации переселенцев".
Ранее сообщалось, что благодаря ярмаркам вакансий для переселенцев в Днепре, Харькове и Краматорске работу получили 500 человек.
Фото: ukranews.com/
Теги: Донбасс, бесплатно, английский, курсы, переселенцы
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- В Украине появились бесплатные оnline-курсы английского языка для переселенцев08:02
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