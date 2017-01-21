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Архив - Донецкая область

"Власти ДНР" намерены пожаловаться в Минске на перенос позиций ВСУ в район Донецкой фильтровальной станции

21.01.2017 07:48
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"Власти ДНР" намерены пожаловаться в Минске на перенос позиций ВСУ в район Донецкой фильтровальной станции

Так называемый  "председатель Народного Совета ДНР" Денис Пушилин заявил, что на встрече в Минске планирует поднять вопрос о недопустимости переноса украинской армией своих позиций к Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

«Есть даже подписанный документ на уровне командиров подразделений, которые договорись о том, что никакие воинские подразделений не будут находиться вблизи ДФС. Это вопрос даже экологической безопасности. Мы подготовим все материалы, это вопрос мы, конечно же, поднимем в Минске», — отметил Пушилин.

Напомним, что следующая встреча Контактной группы в Минске состоится 1 февраля.

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под оккупацией боевиков и российских кураторов, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые  контролирует украинская власть. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.


Фото: dan-news.info/

Теги: Донецк, Донбасс, поза, ДНР, фильтровальная станция
 
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