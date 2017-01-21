Во всех храмах УПЦ состоятся панихиды в память о защитниках Донецкого аэропорта

21.01.2017 18:18

Панихиды в связи с Днем памяти защитников Донецкого аэропорта состоятся во всех храмах Украинской Православной церкви 21-22 января. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.



"21-22 января 2017 года, в связи с Днем памяти защитников Донецкого аэропорта, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех монастырях и на приходах Украинской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим воинам", - говорится в сообщении.



Отмечается, что соответствующий циркуляр был направлен всем епархиальным Преосвященным Украинской Православной Церкви.

«В связи с Днем памяти защитников Донецкого аэропорта во всех монастырях и на приходах Украинской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим воинам», - говорится в документе.

По словам настоятеля столичного Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерея Сергия Ющика, совместная молитва за защитников Донецкого аэропорта во всех храмах и монастырях – это чествование достоинства воинов.

«Молясь за защитников аэропорта, мы просим не только, чтобы Господь даровал им вечную память. Мы просим, чтобы Господь даровал нам вечную память, чтобы мы не забывали трагической науки нашей истории. Мы молимся за умерших, и одновременно за тех, кто живет в отчаянии из-за потери любимых и дорогих жизни людей. Мы просим, чтобы Господь Сам особо их утешил», - объяснил настоятель Афганского храма.

Также священник УПЦ рассказал об особенностях общецерковной панихиды и молитвы за упокой умерших воинов.

«Война – это боль, это трагедия, это беда. И одновременно – это место проявления больших возможностей человеческого духа, когда человек жертвует своей жизнью ради жизни ближних, ради мира в государстве. И сегодня мы склоняемся перед этими людьми, мы молимся за тех, кто не успел дожить и дорадоваться своей жизни, не успел долюбить своих жен, не успел нарадоваться своими детьми. Мы молимся, чтобы Господь за их жертву, проявленную в исполнении своих обязанностей до конца, даровал им покой в Небесных Обителях Царства Небесного», - сказал протоиерей Сергий Ющик.

В то же время священник отметил, что Церковь благодарна волонтерам, которые были на линии фронта во время боев за Донецкий аэропорт, помогали живым и заботились о достойном почитании умерших, пишет УНИАН.

