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Завтра миссия ОБСЕ намерена посетить Новгородское и Крутую Балку

21.01.2017 21:35
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Завтра миссия ОБСЕ намерена посетить Новгородское и Крутую Балку

В воскресенье, 22 января, первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Крутой Балке и Новгородском, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения. Об этом сообщается на странице миссии в facebook.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, Круты, ОБСЕ, Новгородское, Александр Хуг
 
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