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Завтра миссия ОБСЕ намерена посетить Новгородское и Крутую Балку
21.01.2017 21:35
В воскресенье, 22 января, первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Крутой Балке и Новгородском, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения. Об этом сообщается на странице миссии в facebook.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, Круты, ОБСЕ, Новгородское, Александр Хуг
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