Завтра миссия ОБСЕ намерена посетить Новгородское и Крутую Балку

21.01.2017 21:35

В воскресенье, 22 января, первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Крутой Балке и Новгородском, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения. Об этом сообщается на странице миссии в facebook.