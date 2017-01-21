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Жебривский выступает за мирную деоккупацию Донбасса
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что необходимо для мирной деоккупации Донбасса.
"Мне бы очень хотелось, чтобы деоккупация прошла мирным путем. Каждая утраченная жизнь является невероятной ценностью. Для этого необходимо несколько вещей. Первое – чтобы западные партнеры были объединены и продолжали свое давление на Россию. Второе – проведение реформ в Украине, третье – построение новой Донеччины и Луганщины, которая бы кардинально отличалась от того, что там. Еще одним залогом этой мирной деоккупации является построение модернового современного мотивированного украинского войска. Это те меры, которые ускорят мирную деоккупацию", - считает Жебривский.
Также он заявил, что пограничники должны быть готовыми взять под контроль участок границы с РФ на Донбассе вне зависимости от того, когда это представится возможным.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина должна вернуть Донбасс в этом году. По мнению народного депутата Надежды Савченко, освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма.
Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, мир, Жебривский, деоккупация
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