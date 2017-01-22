Два года назад боевики "ДНР" расстреляли троллейбус с пассажирами в Донецке.

22.01.2017 12:00

Ровно два года назад – 22 января 2015 года – в результате варварского обстрела боевиками "ДНР" микрорайона Боссе в Донецке погибло не менее 13 человек. Вопреки тому, что обвинить в этой трагедии украинскую армию было крайне сложно – люди были убиты в глубоком тылу оккупированного террористами Донецка - пропагандисты "ДНР" моментально придумали некую "диверсионную группу", которая в напичканном сепаратисткой полицией, МГБ и прочими НКВД городе смогла беспрепятственно организовать передвижную огневую точку.

Между тем, желающие разобраться в том, кто же устроил кровавую бойню на остановке общественного транспорта в Донецке, нашли в интернете едва ли не рекламный ролик "кочующего" миномета "Василек", похожего на тот, из которого с большой долей вероятности был совершен обстрел мирных граждан. Журналисты "Новороссии" с гордостью рассказывали, как за 1,5 минуты его можно привести в состояние боевой готовности, отстреляться и, опять же, через 1,5 минуты покинуть место обстрела. Источники "ОстроВа" сообщают, что похожий грузовик с минометным расчетом накануне бойни на Боссе был трижды замечен в разных районах города.

Источник ostro.org