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Хуг призвал стороны прекратить обстрелы населенных пунктов
Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал стороны прекратить обстрелы населенных пунктов и дать возможность проживающим в них украинцам вернуться к нормальной жизни, - передает пресс-служба СММ ОБСЕ.
"То, что в ходе конфликта разрушаются объекты гражданской инфраструктуры, в том числе школы, — неприемлемо. То, что детям во время занятий в школе приходится слышать звуки обстрелов, — ненормально... Именно те, кто подписывали Минские соглашения, должны положить конец этому насилию, чтобы дети в Саханке (подконтрольна так называемой "ДНР" - ред.), как и дети, проживающие по другую сторону линии соприкосновения, в Талаковке (подконтрольна украинскому правительству - ред.), могли вернуться к нормальной жизни. В ходе разговора с ними выяснилось, что все они хотят только одного — чтобы прекратились боевые действия и чтобы на их земле наконец наступил мир", — подчеркнул Хуг.
Он также акцентировал внимание на необходимости устранения всех препятствий и обеспечения свободы передвижения гражданского населения.
"Сегодня (21 января – ред.) я был с нашим патрулем в Пикузах (бывшее Коминтерново), а вчера (20 января- ред.)— совсем рядом, но на подконтрольной правительству стороне. И Вооруженные силы Украины, и так называемая "ДНР" перекрыли дорогу между Пикузами и Мариуполем, в результате чего свобода передвижения как мирных жителей, так и наблюдателей СММ в этом районе ограничена", — отметил Хуг.
"Периодически в некоторых местах украинские и российские офицеры из Совместного центра контроля и координации успешно помогали силам по обе стороны от линии соприкосновения в реализации решений Трехсторонней контактной группы (ТКГ). СММ приветствует эти усилия и призывает их использовать этот опыт и попытаться сделать то же самое вдоль всей линии соприкосновения", — подчеркнул Хуг.
Он напомнил, что Трехсторонняя контактная группа поручила изъять из зоны безопасности все минно-взрывные заграждения — без каких-либо исключений и отговорок. Кроме того, СЦКК было поручено осуществлять координацию, которая является залогом того, что "нарушители не смогут прикрываться минами или оправданиями".
Александр Хуг также подчеркнул, что гражданские наблюдатели СММ разделяют обеспокоенность украинских граждан, которые по праву ожидают, что решения ТКГ будут-таки исполнены.
"Конфликт не стихает третью зиму подряд. Давно пора поставить интересы гражданского населения на первое место. Именно проблемы мирных жителей самым очевидным образом должны быть приоритетом для всех сил, находящихся в зоне безопасности", — сказал в заключение Хуг.
Источник ostro.org
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, обстрелы
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