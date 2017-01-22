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Архив - Донецкая область

Из-за хранилища фенола на окраине Торецка, здесь нужно провести разведение сторон, – Хуг

22.01.2017 21:30
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Из-за хранилища фенола на окраине Торецка, здесь нужно провести разведение сторон, – Хуг

В зоне АТО остается хранилище фенола. Об этом сегодня, 22 января, заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщается в твиттере СММ ОБСЕ.

Отмечается, что химическое хранилище для отходов фенола расположено в подконтрольном украинским властям пгт Новгородское (Торецкий городской совет, Донецкая обл.). Сам поселок расположен вблизи линии соприкосновения, он зажат между позициями сторон в 400 метрах. заявил В этой связи Хуг заявил, что в этом регионе чрезвычайно необходимо прекращение огня и разведения сторон.
«В худшем случае, вся Донецкая область может быть загрязнена», – отметил он.

Источник dnews.dn.ua



Теги: Донбасс, загрязнение, фенол, АТО, Торецк
 
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