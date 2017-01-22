Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области

22.01.2017 18:20

Погибший пассажир "Ниссана", который вчера в 16.00 попал в жуткое ДТП, оказался военнослужащий из Запорожской области, родом из Мелитопольского района. Об этом в социальных сетях пишут волонтеры.

Волонтеры и сослуживцы скорбят по погибшему в соцсетях. "В голове не укладывается. Как же так? Сашка, Ты же с первого дня в батальоне, прошел Все, выжил в сентябре 2014. А теперь тебя нет......"А пошли пить чай", "Эй а что ты коробки тягаешь что бойцов нет?".... голос до сих пор звучит в моей голове".. А перед глазами ты и твой червоно-черный флаг ,который любил всей душой и который принес с собой через всю войну . Ты должен был с ним встретить Победу!"!, - написала волонтер Елена Ярошенко.

Напомним, от удара о столб автомобиль разорвало на куски.

Источник 0629.com.ua