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Архив - Донецкая область

Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области

22.01.2017 18:20
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Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области

Погибший пассажир "Ниссана", который вчера в 16.00 попал в жуткое ДТП, оказался военнослужащий из Запорожской области, родом из Мелитопольского района. Об этом в социальных сетях пишут волонтеры.

Волонтеры и сослуживцы скорбят по погибшему в соцсетях. "В голове не укладывается. Как же так? Сашка, Ты же с первого дня в батальоне, прошел Все, выжил в сентябре 2014. А теперь тебя нет......"А пошли пить чай", "Эй а что ты коробки тягаешь что бойцов нет?".... голос до сих пор звучит в моей голове".. А перед глазами ты и твой червоно-черный флаг ,который любил всей душой и который принес с собой через всю войну . Ты должен был с ним встретить Победу!"!, - написала волонтер Елена Ярошенко.
Напомним, от удара о столб автомобиль разорвало на куски.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, авария, Запорожская область, ДТП, военнослужащий
 
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