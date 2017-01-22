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Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».
Утром сегодня, 22 января, в отдельных городах Донецкой области произошел временный сбой в работе мобильного оператора «Киевстар», в связи с чем полиция перешла на альтернативные средства оперативного реагирования. Все поступившие звонки были обработаны, по всем вызовам направлена помощь. На данный момент связь восстановлена, полиция работает в штатном режиме. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
«В настоящее время колл-центр 102 принимает звонки со всех операторов. Современный Единственный аналитический сервисный центр (UASC) работает в полном объеме. Несмотря на технические неполадки, вызванные нарушением работы мобильного оператора, оперативное реагирование по всей области не прекращалось», – отмечают в ведомстве.
Также сообщается, что на такой случай в полиции Донецкой области предусмотрена многоуровневая система оперативного реагирования. Полиция перешла с автоматизированного управления нарядами полиции, которое осуществляется с помощью мобильной связи, на альтернативные способы. Благодаря этому удалось обеспечить бесперебойное оказание помощи гражданам.
По словам представителей мобильного оператора, проблема решена, но в течение дня возможны незначительные сбои. Полиция Донецкой области готова к этому, ситуация находится под контролем специалистов.
«В связи с частыми перебоями в работе мобильного оператора "Киевстар", полиция Донецкой области рассматривает вариант сотрудничества с другими мобильными операторами для предоставления жителям своевременной, качественной помощи», – констатировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Напомним сегодня с утра «Киевстар», в частности, был недоступен жителям Мариуполя.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, Киевстар, связь
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