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Порошенко заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно
Глава государства категорически отвергает идею отказа от Донбасса.
Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса. В частности, во время торжеств по случаю Дня соборности Украины, которые транслировал телеканал "112 Украина", глава государства заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно.
"Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?" - отметил он.
Порошенко отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".
"Такая стратегия 100% к миру не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь", - сказал президент.
Напомним, ранее народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что Украина может вернуть Донбасс только путем временной сдачи Крыма. "Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - сказала она.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, территория, Порошенко
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