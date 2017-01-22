Силы АТО добыли ценный боевой трофей

22.01.2017 10:30

Весьма любопытную историю сообщила СБУ. Вражеская ДРГ пыталась проникнуть на украинские позиции, но была отброшена огнем бойцов 92-ой бригады ВСУ. Место боя осматривали сотрудники СБУ, которые нашли автоматическое оружие и ручной гранатомет, а также заряды для разных гранатометов. Значит, террористы отступали в панике, раз бросили оружие, пишет real-vin.com.

А между тем маркировка на нем однозначно российская и принадлежит главному оборонному предприятию РФ по созданию и снабжению вооружения и боеприпасов для армии РФ НПП «Базальт» (на фото). Очередное «бревно в глазу» русским любителям поисков чужих «заноз».

В свою очередь, в Меловом (север Луганской области) сотрудники СБУ задержали жительницу Луганска, работавшую в «пенсионном фонде» ЛНР. Оформив «республиканскую» пенсию, она приехала оформлять и украинскую. Любопытно, что по данным СБУ дама настаивает на том, что она гражданка Украины, и ни про какую ЛНР и слыхом не слыхала…

Ну и в недавно освобожденном Новолуганском полиция задержала очередного экс-боевика. Еще в 2014-ом, лишь через пару месяцев «службы» 22-летний «Баян» бежал и вернулся домой, где трудоустроился и напрасно надеялся, что про него не вспомнят.

Источник from-ua.com