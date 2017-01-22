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Силы АТО добыли ценный боевой трофей
Весьма любопытную историю сообщила СБУ. Вражеская ДРГ пыталась проникнуть на украинские позиции, но была отброшена огнем бойцов 92-ой бригады ВСУ. Место боя осматривали сотрудники СБУ, которые нашли автоматическое оружие и ручной гранатомет, а также заряды для разных гранатометов. Значит, террористы отступали в панике, раз бросили оружие, пишет real-vin.com.
А между тем маркировка на нем однозначно российская и принадлежит главному оборонному предприятию РФ по созданию и снабжению вооружения и боеприпасов для армии РФ НПП «Базальт» (на фото). Очередное «бревно в глазу» русским любителям поисков чужих «заноз».
В свою очередь, в Меловом (север Луганской области) сотрудники СБУ задержали жительницу Луганска, работавшую в «пенсионном фонде» ЛНР. Оформив «республиканскую» пенсию, она приехала оформлять и украинскую. Любопытно, что по данным СБУ дама настаивает на том, что она гражданка Украины, и ни про какую ЛНР и слыхом не слыхала…
Ну и в недавно освобожденном Новолуганском полиция задержала очередного экс-боевика. Еще в 2014-ом, лишь через пару месяцев «службы» 22-летний «Баян» бежал и вернулся домой, где трудоустроился и напрасно надеялся, что про него не вспомнят.
Источник from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсия, вооружение, ЛНР, АТО
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- Силы АТО добыли ценный боевой трофей10:30
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- Хуг призвал стороны прекратить обстрелы населенных пунктов09:30
- Умирайте спокойно: "скорая" приедет не скоро08:50
- Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски07:30
- В Донецкой области бюджетников принуждают вступать в партию регионалов22:05
- В Мариуполе произошло жуткое ДТП, погиб человек21:47
- Завтра миссия ОБСЕ намерена посетить Новгородское и Крутую Балку21:35
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