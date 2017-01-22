Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Силы АТО добыли ценный боевой трофей

22.01.2017 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Силы АТО добыли ценный боевой трофей

Весьма любопытную историю сообщила СБУ. Вражеская ДРГ пыталась проникнуть на украинские позиции, но была отброшена огнем бойцов 92-ой бригады ВСУ. Место боя осматривали сотрудники СБУ, которые нашли автоматическое оружие и ручной гранатомет, а также заряды для разных гранатометов. Значит, террористы отступали в панике, раз бросили оружие, пишет real-vin.com.

А между тем маркировка на нем однозначно российская и принадлежит главному оборонному предприятию РФ по созданию и снабжению вооружения и боеприпасов для армии РФ НПП «Базальт» (на фото). Очередное «бревно в глазу» русским любителям поисков чужих «заноз».
В свою очередь, в Меловом (север Луганской области) сотрудники СБУ задержали жительницу Луганска, работавшую в «пенсионном фонде» ЛНР. Оформив «республиканскую» пенсию, она приехала оформлять и украинскую. Любопытно, что по данным СБУ дама настаивает на том, что она гражданка Украины, и ни про какую ЛНР и слыхом не слыхала…
Ну и в недавно освобожденном Новолуганском полиция задержала очередного экс-боевика. Еще в 2014-ом, лишь через пару месяцев «службы» 22-летний «Баян» бежал и вернулся домой, где трудоустроился и напрасно надеялся, что про него не вспомнят.

Источник from-ua.com



Теги: Донбасс, пенсия, вооружение, ЛНР, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх