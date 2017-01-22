Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски

22.01.2017 07:30

Вчера около 17.30 на пр. Карпова в Кальмиусском районе Мариуполя произошло смертельное ДТП.

Об этом 0629 сообщили очевидцы.

Автомобиль "Ниссан" на огромной скорости врезался в столб. В автомобиле, по предварительной информации, находились военные.

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам - задняя часть легковушки осталась у столба, а передняя - отлетела на несколько метров. Автомобиль оказался без крыши.

Один из мужчин, который находился в авто, скончался на месте происшествия, второго в тяжелейшем состоянии увезла "скорая". Борьба за жизнь мужчины продолжается.

На месте работают сотрудники полиции, а также находятся военные.

Источник 0629.com.ua