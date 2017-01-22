Умирайте спокойно: "скорая" приедет не скоро

22.01.2017 08:50

Жители Мариуполя не могут вызвать "скорую помощь" с мобильных телефонов.

Мариупольцев призывают звонить медикам со стационарных телефонов.

Об этом 0629 сообщили в службе экстренной медицинской помощи.

Дозвониться в "скорую" можно только со стационарных телефонов. Медики призывают горожан пользоваться именно стационарной связью.

Причины, по которым невозможно дозвонится в "скорую" по "мобильному" неизвестны.

Источник 0629.com.ua