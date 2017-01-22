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Архив - Донецкая область

Умирайте спокойно: "скорая" приедет не скоро

22.01.2017 08:50
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Умирайте спокойно: "скорая" приедет не скоро

Жители Мариуполя не могут вызвать "скорую помощь" с мобильных телефонов.

Мариупольцев призывают звонить медикам со стационарных телефонов.

Об этом 0629 сообщили в службе экстренной медицинской помощи.

Дозвониться в "скорую" можно только со стационарных телефонов. Медики призывают горожан пользоваться именно стационарной связью.

Причины, по которым невозможно дозвонится в "скорую" по "мобильному" неизвестны.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, телефон, скорая помощь
 
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