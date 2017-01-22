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Архив - Донецкая область

В Мариуполе пропала связь "Киевстар"

22.01.2017 11:20
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В Мариуполе пропала связь "Киевстар"

С 05.20 в Мариуполе местами исчезла мобильная связь "Киевстар".

Отсутствие возможности позвонить возникло у большей части жителей города, поскольку этот оператор для Мариуполя является основным.
Среди жителей возникла паника - многие решили, что город просто "глушат".
В техподдержке "Киевстар" 0629 сообщили, что на данный момент могут наблюдаться сложности со связью. Информация уже передана в технический отдел.
"Наши специалисты занимаются данным вопросом. Ориентировочный срок устранения - до 15:00", - подчеркнули в компании.
Отметим, что другие мобильные операторы в Мариуполе работают без перебоев.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, оператор, мобильная связь
 
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