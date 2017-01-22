Последние новости раздела
- В Мариуполе пропала связь "Киевстар" 11:20
- Силы АТО добыли ценный боевой трофей10:30
- За сутки боевики обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса10:10
- Хуг призвал стороны прекратить обстрелы населенных пунктов09:30
- Умирайте спокойно: "скорая" приедет не скоро08:50
- Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски07:30
- В Донецкой области бюджетников принуждают вступать в партию регионалов22:05
- В Мариуполе произошло жуткое ДТП, погиб человек21:47
- Завтра миссия ОБСЕ намерена посетить Новгородское и Крутую Балку21:35
- Бойовика «ДНР» Захарченка треба судити за катування полонених і ніякої амністії - адвокат21:10
В Мариуполе пропала связь "Киевстар"
22.01.2017 11:20
С 05.20 в Мариуполе местами исчезла мобильная связь "Киевстар".
Отсутствие возможности позвонить возникло у большей части жителей города, поскольку этот оператор для Мариуполя является основным.
Среди жителей возникла паника - многие решили, что город просто "глушат".
В техподдержке "Киевстар" 0629 сообщили, что на данный момент могут наблюдаться сложности со связью. Информация уже передана в технический отдел.
"Наши специалисты занимаются данным вопросом. Ориентировочный срок устранения - до 15:00", - подчеркнули в компании.
Отметим, что другие мобильные операторы в Мариуполе работают без перебоев.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, оператор, мобильная связь
Читайте также:
- "Копейка" перевернулась после столкновения с Volvo (ФОТО)
- В мариупольской школе — уникальная выставка
- В Мариуполе задержаны расхитители кабеля (ФОТО)
- В Мариуполе ветер свалил дерево на автомобиль
- Выборы в Мариуполе пройдут 29 ноября
- В двух районах Мариуполя вновь наблюдаются неблагоприятные метеоусловия
- В Мариуполе пропала связь "Киевстар" 11:20
- Силы АТО добыли ценный боевой трофей10:30
- За сутки боевики обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса10:10
- Хуг призвал стороны прекратить обстрелы населенных пунктов09:30
- Умирайте спокойно: "скорая" приедет не скоро08:50
- Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски07:30
- В Донецкой области бюджетников принуждают вступать в партию регионалов22:05
- В Мариуполе произошло жуткое ДТП, погиб человек21:47
- Завтра миссия ОБСЕ намерена посетить Новгородское и Крутую Балку21:35
- Бойовика «ДНР» Захарченка треба судити за катування полонених і ніякої амністії - адвокат21:10
- В Мариуполе пропала связь "Киевстар" 11:20
- У Порошенко озвучили прогноз по большой сделке Путина с Трампом11:00
- Хакеры устроили "покушение" на Дональда Трампа10:45
- Силы АТО добыли ценный боевой трофей10:30
- За сутки боевики обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса10:10
- С 1 февраля из украинских аптек могут исчезнуть некоторые лекарства09:50
- Хуг призвал стороны прекратить обстрелы населенных пунктов09:30
- В Раде зарегистрирован законопроект "О государственном языке"09:10
- Умирайте спокойно: "скорая" приедет не скоро08:50
- Украине грозит коллапс пенсионной системы08:30
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен
- Зачем на самом деле Путин затеял войну на Донбассе
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт