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Архив - Донецкая область

За сутки боевики обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса

22.01.2017 10:10
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За сутки боевики обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса

За минувшие сутки боевики обстреляли Водяное, Павлополь, Лебединское и еще 13 населенных пунктов на Донбассе. Об этом рассказал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин, передает пресс-центр СНБО.

Всего состоялось 33 обстрела. Потерь среди наших военных нет.
На мариупольском направлении, используя минометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер.
На донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.
На луганском – из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровку, Валуйское и Новозвановку.
Ранее сообщалось, что боевики сосредоточили обстрелы на мариупольском направлении.

Источник farwater.net



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ДНР, ЛНР, АТО, обстрелы
 
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