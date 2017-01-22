За сутки боевики обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса

22.01.2017 10:10

За минувшие сутки боевики обстреляли Водяное, Павлополь, Лебединское и еще 13 населенных пунктов на Донбассе. Об этом рассказал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин, передает пресс-центр СНБО.

Всего состоялось 33 обстрела. Потерь среди наших военных нет.

На мариупольском направлении, используя минометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер.

На донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На луганском – из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровку, Валуйское и Новозвановку.

Ранее сообщалось, что боевики сосредоточили обстрелы на мариупольском направлении.

Источник farwater.net