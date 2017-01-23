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Архив - Донецкая область

Личный охранник «народного мэра ДНР» задержан на Донбассе

23.01.2017 22:48
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Полицейские Донецкой области задержали личного охранника «народного мэра ДНР», о чём официально сообщает пресс-служба полицейских на своём сайте. Как передаёт replyua.net, задержанным оказался 49-летний мужчина, который обеспечивал защиту славянского мэра Владимира Павленко, который занимал свой пост до дня освобождения города из-под оккупации. СМИ уже получили некоторые данные о задержанном, а также выяснили, какое наказание грозит преступнику в соответствии с украинскими законами.

Сообщается, что задержанный добровольно присоединился к вражеской стороне, где работал водителем-охранником до 5 июля 2014-го года у мэра тогда ещё оккупированного донецкими террористами Павленко. 49-летний водитель-охранник рассказал, что решил работать на Павленко ради улучшения своего финансового положения. При побеге, как выяснилось, Павленко оставил задержанному охраннику автомат и автомобиль.

Согласно информации телеканала «Эспрессо», мужчине уже предъявлено обвинение по 256-й статье, которая предусматривает наказание за пособничество участникам преступных организаций, а также за сокрытие их преступной деятельно. Предварительно известно, что охраннику-водителю «народного мэра ДНР» грозит тюремный срок до 5 лет. 

 

Источник: replyua.net



Теги: Донбасс, охранник, ДНР
 
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