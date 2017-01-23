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От боевиков сбежала кухарка. ВИДЕО
Летом 2014 года жительница тогда еще оккупированного Славянска из-за финансовых проблем вступила в ряды "ДНР": она стала кухаркой на одном из блокпостов в захваченном городе. Позже в Донецке ее заставляли взять в руки оружие. После отказа серьезно избили и пригрозили еще более серьезным наказанием.
Женщине удалось бежать в Славянск, где она сдалась СБУ, сообщает ведомство.
По словам женщины, на блокпост ее привела знакомая.
"У меня ребенок голодный сидел, поэтому мне предложили у них готовить кушать, а я взамен буду получать продукты питания, т. е. кормить себя и своего ребенка", - призналась женщина.
После освобождения города бойцами АТО ей не позволили остаться дома: боевики боялись, что кухарка расскажет ВСУ секретную информацию. Вместе с наемниками женщина перебралась в Донецк.
"Мы уехали на Донецк. Там я находилось в течение 1,5-2 месяцев. Когда я увидела, что происходит на данной базе, т. е. приезжают россияне, многие из Донецкой области, я испугалась и попросила уехать назад домой. Мне ответили, что не отпустят, так как я зачислена в эти ряды..., мне выдали форму и заставили взять в руки оружие. Оружие я не взяла, отказалась. В итоге меня избивали. Командир сказал, что если буду вести себя так, то будет мне хуже", - призналась женщина.
Тогда же она решила тайно бежать на подконтрольную Украине территорию. После того как оказалась в Славянске, пришла с повинной в СБУ.
Источник: from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, АТО
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