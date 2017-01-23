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Порошенко создал специальную воздушную зону над "ДНР" и "ЛНР"

23.01.2017 15:38
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Порошенко создал специальную воздушную зону над "ДНР" и "ЛНР"

Всего указом президента создано четыре военно-воздушные зоны над территорией Украины.

Президент Петр Порошенко создал специальную воздушную зону над Донбассом, включая территорию проведения АТО. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, 23 января. 

Порошенко подписал изменения в свой предыдущий указ №12, где были указаны три специальные воздушные зоны. Изменения включили территории востока страны, в том числе временно неподконтрольные части Луганской и Донецкой областей.  

- Военно-воздушная зона "Восток" является зоной ответственности воздушного командования "Восток". Воздушное пространство над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках военно-воздушной зоны "Восток" относится к зоне ответственности воздушного командования "Восток" с учетом особенностей, определенных Законом Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

До этого изменения в указе в стране действовали только три военно воздушные зоны - "Запад", "Центр" и "Юг". 

- Воздушное пространство в пределах отдельного военно-воздушного района относится к зоне ответственности воздушного командования "Юг" с учетом особенностей, определенных Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", - сказано в сообщении пресс-службы главы государства. 

 

Источник: kp.ua 



Теги: Донбасс, указ, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
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