Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ

23.01.2017 09:38

Российско-оккупационные войска из 120-миллиметровых минометов обстреливали Пески, также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.

Так, на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкиного и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцевому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

В общем зафиксирован 41 обстрел.

Как сообщалось, по состоянию на 18:00 22 января, в зоне проведения АТО со стороны боевиков было зафиксировано 24 обстрела, четверо военных ВСУ получили ранения.

Источник: from-ua.com