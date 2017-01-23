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Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ
Российско-оккупационные войска из 120-миллиметровых минометов обстреливали Пески, также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.
Так, на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкиного и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцевому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
В общем зафиксирован 41 обстрел.
Как сообщалось, по состоянию на 18:00 22 января, в зоне проведения АТО со стороны боевиков было зафиксировано 24 обстрела, четверо военных ВСУ получили ранения.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ
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- Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».16:20
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