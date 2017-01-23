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Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"

23.01.2017 12:10
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Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"

Протягом кількох останній місяців Російська Федерація значно скоротила фінансування проросійських бойовиків на сході України та зменшила кількість інвестицій у розвиток та ремонт окупованого Криму. Про це розповів заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, інформує replyua.net.

«Мова йде про те, що Кремль скорочує фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі. Також подібна ситуація спостерігається і з окупованим Кримом на прикладі швидкості ремонту автошляхів. Справа в тому, що антиросійські санкції з боку США та Європи діють. Економіка Росії скорочується, хоча про це не пишуть жодні офіційні ресурси. Однак про це свідчить поступова втрата контролю над бойовиками «ДНР» та «ЛНР». Сепаратисти постійно скаржаться на затримки з виплатами, зарплати скорочуються. Тут вже ніяких сумнівів бути не може. Санкції працюють», - розповів він.

Крім того, як відомо, кількість російської пропаганди значно зменшилася і у країнах Європи. За словами політологів, Російська Федерації витратила багато ресурсів на президентські вибори в США, однак висока ставка себе не виправдала і навряд виправдує. 

 

Источник: replyua.net 



Теги: Донбасс, финансирование, Кремль, ДНР, ЛНР
 
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