В «ДНР» заявляют о прибытии в зону АТО британских наемников

23.01.2017 17:02

Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в понедельник о прибытии британских наемников в подразделения украинских силовиков в зоне конфликта в Донбассе, передают РИА Новости.

"Украинское командование, несмотря на отчеты руководства о достаточной укомплектованности армии, продолжает прибегать к услугам… иностранных наемников. Так, нами зафиксировано прибытие очередной партии наемников из Великобритании в районы расположения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады и в 501-й батальон 36-й отдельной бригады морской пехоты", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Источник: from-ua.com