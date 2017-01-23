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Архив - Донецкая область

В «ДНР» заявляют о прибытии в зону АТО британских наемников

23.01.2017 17:02
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В «ДНР» заявляют о прибытии в зону АТО британских наемников

Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в понедельник о прибытии британских наемников в подразделения украинских силовиков в зоне конфликта в Донбассе, передают РИА Новости.

"Украинское командование, несмотря на отчеты руководства о достаточной укомплектованности армии, продолжает прибегать к услугам… иностранных наемников. Так, нами зафиксировано прибытие очередной партии наемников из Великобритании в районы расположения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады и в 501-й батальон 36-й отдельной бригады морской пехоты", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

 

Источник:  from-ua.com 



Теги: Донбасс, Великобритания, ДНР, АТО
 
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