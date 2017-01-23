Возвращение Донбасса: что делать с минами

23.01.2017 18:02

Стало известно, сколько времени может понадобиться на разминирование оккупированногоДонбасса

Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу ВСУ, начальник Генштаба Виктор Муженко предположил, что на это может понадобиться не менее десяти лет.

«Разминирование оккупированных ныне территорий Донбасса после их освобождения может длиться десятки лет, поэтому Вооруженные силы Украины должны быть готовыми к такой работе», — отметил он.

Также по его словам, такие сроки подразумевают то, что Украине понадобиться большое количество опытных военных инженеров, поскольку эта специальность будет пользоваться повышенным спросом в ближайшие годы.

Он отметил, что все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение согласно собственным штатным структурам для качественной подготовки необходимого ВСУ количества профильных специалистов.

Источник: politeka.net