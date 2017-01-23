Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Возвращение Донбасса: что делать с минами

23.01.2017 18:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Возвращение Донбасса: что делать с минами

Стало известно, сколько времени может понадобиться на разминирование оккупированногоДонбасса

Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу ВСУ, начальник Генштаба Виктор Муженко предположил, что на это может понадобиться не менее десяти лет.

«Разминирование оккупированных ныне территорий Донбасса после их освобождения может длиться десятки лет, поэтому Вооруженные силы Украины должны быть готовыми к такой работе», — отметил он.

Также по его словам, такие сроки подразумевают то, что Украине понадобиться большое количество опытных военных инженеров, поскольку эта специальность будет пользоваться повышенным спросом в ближайшие годы.

Он отметил, что все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение согласно собственным штатным структурам для качественной подготовки необходимого ВСУ количества профильных специалистов.

 

Источник:  politeka.net 



Теги: Донбасс, возвращение, ДНР, ЛНР, мины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх