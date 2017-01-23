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ВСУ заняли новые позиции на Донбассе
На Донбассе еще полкилометра украинской земли освобождены от оккупантов. Украинские военные продвинулись вперед в направлении Стаханова и заняли новые позиции, на которых до сих пор были боевики.
В то время, когда шли тяжелые бои на Светлодарской дуге, несколько подразделений 54-й бригады спланировали и осуществили важную операцию, передает УНИАН со ссылкой на ТСН.
"Они подходили очень близко. И это привело бы к потере наших старых, тех позиций", - говорит командир взвода 25-го батальона "Зураб". Враг нагло захватил холмы, которые даже по Минским договоренностям считаются украинскими. Но не надолго. Позиции сепаратистов занимал и "Грузинский легион". Операция была спланирована и, главное, выполнена идеально. Без потерь и почти без выстрелов.
"Грузинским легионом" называют один из взводов 25-го батальона. Здесь служат граждане Грузии, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины. Легионеров поддержали собратья.
"Операцию провели совместно с мотопехотным батальоном 17-й танковой бригады, 2-м батальоном 54-й бригады и нашим батальоном", - говорит командир 25-го батальона Евгений Лавром.
Все подходы к вражескому блиндажу были усеяны минами. По дороге везде видны следы "растяжек". Шаг влево-вправо – явно вреден для здоровья. Разминировали узкую тропу. Остальные мины подождут до весны, когда там начнут работать пиротехники. Линия обороны на этом участке теперь передвинулась на несколько сотен метров в сторону оккупированного Первомайска.
"Здесь все было спланировано, отрезаны коммуникации, "сепары" просто были вынуждены пойти", - говорит боец 25-го батальона Анатолий Адамовский. На позиции после того, как ее освободил "Грузинский легион", все почти так, как было при боевиках. В созданном на скорую руку вражеском укреплении горячим кавказским ребятам туго. Целлофан над головой не спасает ни от пуль, ни от мороза.
"Худший момент, когда был мороз. Тогда было ночью минус 29 градусов. Ресницы замерзали", - вспоминает боец 25-го батальона "Мультик". На таком морозе разве что песня согревает душу. А тем временем командир "легионеров" собственноручно слепил для своих бойцов традиционное грузинское блюдо – хинкали.
Стахановское направление – не единственное место, где украинские войска заставили врага отступить. Зона ответственности 46-го батальона "Донбасс-Украина" с другой стороны Светлодарского водохранилища. Раньше здесь украинских войск не было. Теперь и на Горловском направлении есть несколько новых укрепленных районов. Группа технически и незаметно вышла на эту позицию. Заняла оборону. Лишь на следующий день боевики поняли, что здесь им буквально перекрыт кислород.
"Здесь дорога, они гоняли "контрабас" (контрабанду). Теперь дорога полностью перекрыта", - говорит боец 46-го батальона Дмитрий Куценко. Впереди уже Майское - пригород оккупированной Горловки.
"Нам бы занять Майское. И чтобы соседи подвинулись, как грузины, по 500 метров. А там можно и дойти до Горловки", - говорит командир взвода Виталий Аверин.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ
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