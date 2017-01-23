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Захарченко потратил 100 млн. рублей для митингов в «ДНР» - блогеры
Согласно информации блогеров, представляющих проект «Народный журналист», в прошлом году самопровозглашенный главарь «ДНР» Александр Захарченко выделил порядка 100 млн. рублей на организацию и проведение массовых акций, флешмобов и митингов. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на потупившие сведения от блогеров, поддерживающих «ДНР».
Предоставляя данные о проведенных подсчетах, блогеры заявили, что для того, чтобы провести любой митинг, нужны деньги, причем немалые. Среди главных пунктов расходов – заказ флагов, плакатов, лент, организация автобусов для тог чтобы перевести активистов. К тому же, добавили блогеры, всем участникам подобных акций нужно было заплатить хотя бы по 300 рублей, так как молодое поколение сейчас живет далеко не на одном энтузиазме. Поэтому можно сказать, что стоимость одного флешмоба в непризнанной «ДНР» составила около 10 тысяч рублей, и это с учетом того, что часть денег организаторы присваивают себе.
Также блогеры подчеркнули, что непризнанная «ДНР» на своем балансе имеет здания в во всех поселках и городах, и на их содержание также нужно выделять деньги. В общей сложности, согласно подсчетам, проведение самих митингов обошлось Захарченко в примерно 100 млн. рублей.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, митинг, ДНР, Захарченко
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- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Из-за хранилища фенола на окраине Торецка, здесь нужно провести разведение сторон, – Хуг21:30
- Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области 18:20
- Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».16:20
- В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки16:00
- Боевики вблизи Мариуполя обстреливали морпехов из минометов 15:10
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