- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"08:49
- "200 000 долларов на оружие" - волонтеры нашли подтверждение "мощной" подготовки "русской весны" в Украине08:03
- Марьинцы пережили тяжелую ночь: город содрогался от обстрелов07:50
- В этот день два года назад: Мариуполь. Помним!07:43
- Боевики поиздержались? Россия снова готовит гумконвои на оккупированный Донбасс07:35
- Все больше дончан перестает верить "братской" России07:23
- Боевики вели обстрелы из тяжелого вооружения на всех направлениях донбасского фронта07:04
- Личный охранник «народного мэра ДНР» задержан на Донбассе22:48
- От боевиков сбежала кухарка. ВИДЕО18:30
- Возвращение Донбасса: что делать с минами18:02
"200 000 долларов на оружие" - волонтеры нашли подтверждение "мощной" подготовки "русской весны" в Украине
Украинский волонтер Катерина Яресько показала смету одной из акций, которую сторонники так называемого "русского мира" устраивали в Харькове.
Скриншот из переписки организаторов акции Яресько опубликовала на своей странице в Facebook, передает "Апостроф".
Она отметила, что переписку вели "православный махинатор" Кирилл Фролов и байкер Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург".
"Обратите внимание: "закупка оружия: 200 000 долларов", — подчеркнула волонтер.
Также в переписке указаны расходы на закупку флагов, ветровок и георгиевских лент, печать пропагандистских листовок и газет, на поощрение людей, которые ночуют на площади и т. д.
"Я харків'янка, і коли це вперше побачила, у мене перехопило дихання. Православний махінатор Кірил Фролов і Хірург-байкер-Залдостанов обговорюють кошторис тих акцій, які вони проводили в українських містах. Зверніть увагу: "Закупка оружия 200 000 $".
Для цієї гоп-компанії більш за все я хочу спокійного, розважливого й неминучого суду, більш нічого. Ці покидьки не варті нашої уваги, пусті й злочинні людські оболонки, наповнені сміттям та помиями, зазомбовані своїми ідеями, які їх завели вже далеко від усього справжнього - правди, честі, любові. Але поки вони впливають на людей, які з нами воюють, ми будемо з ними боротися, й оприлюднення таких доказів є найефективнішою формою наших атакуючих дій проти цієї нелюді", - написала Яресько.
Фото: rusvesna.su/
Теги: Россия, Донбасс, финансирование, русская рулетка
- Жебривский озвучил свое видение финансовых взаимоотношений на оккупированных территориях Донбасса
- "Держитесь там": Россия радикально сокращает финансирование "Л-ДНР", - ИС
- Россию обвиняют в финансировании неонацистов Венгрии, - Financial Times
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- Донбасс стал для Путина тяжелым бременем: хватит ли денег у Кремля и дальше содержать "ЛДНР"?
- Кремлевские кураторы задумываются о целесообразности финансирования террористов "ЛДРН" в предыдущих объемах
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"08:49
- "Давно такого не слышали" - Кадиевка подверглась мощным обстрелам боевиков08:14
- "200 000 долларов на оружие" - волонтеры нашли подтверждение "мощной" подготовки "русской весны" в Украине08:03
- Марьинцы пережили тяжелую ночь: город содрогался от обстрелов07:50
- В этот день два года назад: Мариуполь. Помним!07:43
- Боевики поиздержались? Россия снова готовит гумконвои на оккупированный Донбасс07:35
- Все больше дончан перестает верить "братской" России07:23
- Боевики вели обстрелы из тяжелого вооружения на всех направлениях донбасского фронта07:04
- Личный охранник «народного мэра ДНР» задержан на Донбассе22:48
- На Луганщине не прекращаются обстрелы. Четыре села накрывало минометами и гранатометами – штаб АТО19:25
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"08:49
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару08:31
- Погода в Украине 24 января: солнечно, местами ожидается снег08:23
- "Давно такого не слышали" - Кадиевка подверглась мощным обстрелам боевиков08:14
- "200 000 долларов на оружие" - волонтеры нашли подтверждение "мощной" подготовки "русской весны" в Украине08:03
- Марьинцы пережили тяжелую ночь: город содрогался от обстрелов07:50
- В этот день два года назад: Мариуполь. Помним!07:43
- Боевики поиздержались? Россия снова готовит гумконвои на оккупированный Донбасс07:35
- Все больше дончан перестает верить "братской" России07:23
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски
- Украина поменяет Донбасс на Крым