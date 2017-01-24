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"200 000 долларов на оружие" - волонтеры нашли подтверждение "мощной" подготовки "русской весны" в Украине

24.01.2017 08:03
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"200 000 долларов на оружие" - волонтеры нашли подтверждение "мощной" подготовки "русской весны" в Украине

Украинский волонтер Катерина Яресько показала смету одной из акций, которую сторонники так называемого "русского мира" устраивали в Харькове.

Скриншот из переписки организаторов акции Яресько опубликовала на своей странице в Facebook, передает "Апостроф".

Она отметила, что переписку вели "православный махинатор" Кирилл Фролов и байкер Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург".

"Обратите внимание: "закупка оружия: 200 000 долларов", — подчеркнула волонтер.

Также в переписке указаны расходы на закупку флагов, ветровок и георгиевских лент, печать пропагандистских листовок и газет, на поощрение людей, которые ночуют на площади и т. д.

"Я харків'янка, і коли це вперше побачила, у мене перехопило дихання. Православний махінатор Кірил Фролов і Хірург-байкер-Залдостанов обговорюють кошторис тих акцій, які вони проводили в українських містах. Зверніть увагу: "Закупка оружия 200 000 $". 
Для цієї гоп-компанії більш за все я хочу спокійного, розважливого й неминучого суду, більш нічого. Ці покидьки не варті нашої уваги, пусті й злочинні людські оболонки, наповнені сміттям та помиями, зазомбовані своїми ідеями, які їх завели вже далеко від усього справжнього - правди, честі, любові. Але поки вони впливають на людей, які з нами воюють, ми будемо з ними боротися, й оприлюднення таких доказів є найефективнішою формою наших атакуючих дій проти цієї нелюді", - написала Яресько.


Фото: rusvesna.su/

Теги: Россия, Донбасс, финансирование, русская рулетка
 
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