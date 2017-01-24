Атака боевиков в районе Калиновки захлебнулась - Тымчук

С использованием 82-мм миномотёв оккупанты обстреливали позиции сил АТО в районе восточнее Новосёловки-2 и Новгородского, в районе Зайцево – Жованка, на Светлодарской дуге в районе Молочного и севернее Калиновки, Логвиново; из 82-мм и 120-мм минометов - в районе Троицкого и Новозвановки.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопроттивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook.

В районе высоты 223.9 и севернее Калиновки – боестолкновение, оккупанты двумя малыми пехотными группами попытались сблизиться с передовыми позициями сил АТО и обстрелять их из стрелкового оружия и ручных гранатомётов. Были вовремя выявлены наблюдателями боевого охранения и плотно накрыты огнём, с потерями отошли на исходные рубежи.