Боевик Басурин озвучил "солидные" данные разведки "ДНР"

24.01.2017 16:23

"Заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что по данным "разведки ДНР" ВСУ получили подкрепление в районе Волновахи, сообщают сепаратистские СМИ.

Басурин отметил: "В районе населенного пункта Сладкое (под Донецком), в 11 км от линии соприкосновения отмечается местонахождение 17 грузовых авто с боеприпасами. В район села Ольгинка на железнодорожную станцию прибыл эшелон из восьми вагонов с личным составом ВСУ".

Также, по его словам, в зону ответственности 1 батальоны 72 бригады, которая дислоцируется в районе Авдеевки, прибыл разведывательный взвод для выполнения специальных задач на территории "ДНР".