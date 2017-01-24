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Боевик Басурин озвучил "солидные" данные разведки "ДНР"

24.01.2017 16:23
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Боевик Басурин озвучил "солидные" данные разведки "ДНР"

"Заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что по данным "разведки ДНР" ВСУ получили подкрепление в районе Волновахи, сообщают сепаратистские СМИ.

Басурин отметил: "В районе населенного пункта Сладкое (под Донецком), в 11 км от линии соприкосновения отмечается местонахождение 17 грузовых авто с боеприпасами. В район села Ольгинка на железнодорожную станцию прибыл эшелон из восьми вагонов с личным составом ВСУ".

Также, по его словам, в зону ответственности 1 батальоны 72 бригады, которая дислоцируется в районе Авдеевки, прибыл разведывательный взвод для выполнения специальных задач на территории "ДНР".


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, Волноваха, разведка, данные, ВСУ, Басурин
 
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