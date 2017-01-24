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Архив - Донецкая область

Боевики ночью 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО из тяжелых орудий

24.01.2017 10:05
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Боевики ночью 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО из тяжелых орудий

Боевики ночью 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО с использованием 82-мм и 120-мм минометов. Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

 "Ночь прошла также неспокойно. На эту минуту уже 10 обстрелов. Также использовали и тяжелое вооружение. На мариупольском направлении из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по Широкино, Лебединскому и Гнутово. Из 120-мм артиллерии на луганском направлении вели огонь по Троицкому, Новозвановке. А на донецком направлении из 82-мм минометов вели огонь по Авдеевке, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов также вели огонь по Луганскому", - сказал Матюхин.

По его словам, с полуночи потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО был зафиксирован 51 обстрел. Причем обстрелы из тяжелого вооружения велись во всех направлениях. Ранения получили двое украинских военных.


Фото: https://www.youtube.com/

Теги: Донбасс, ночь, боевики, обстрелы
 
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