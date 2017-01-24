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Боевики по приказу российских кураторов обстреливают населенные пункты под видом ВСУ
С целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, командование "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" продолжает отдавать приказы на обстрелы населенных пунктов на подконтрольной им территории под видом украинских войск.
Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопроттивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в "Фейсбуке".
Прикрытием для подготовки и организации этих преступлений стали артиллерийские учения в обоих "армейских корпусах", количество которых резко возросло в январе с.г. с началом инспекций со стороны Центра территориальных войск Южного военного округа ВС России. Примером тому артиллерийские обстрелы (с 10 по 21 января с.г.) населенных пунктов:
- Ирмино и Алмазная – учения артиллерии "6 омсп 2 АК ЛНР" (Кадиевка);
- Макеевка, Харцызск – батарейные учения в отдельной артиллерийской бригаде "1 АК ДНР" (Донецк);
- Первомайск, Ирмино и Голубовка – учения гаубичной самоходно-артиллерийской и реактивной батарей "4 омсбр 2 АК ЛНР" (Алчевск).
Фото: joinfo.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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