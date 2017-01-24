Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики пугают население "республики" украинскими диверсантами, которые будут отравлять питьевую воду

24.01.2017 12:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики пугают население "республики" украинскими диверсантами, которые будут отравлять питьевую воду

Об этом на своей странице в facebook пишет народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В Макеевке, Горловке и Енакиево агентура «МГБ ДНР» распространяет среди местного населения слухи о группах украинских диверсантов, которые переброшены на территорию «ДНР» с целью отравления источников питьевой воды некими «специальными американскими токсинами». Цель распространения данных слухов на данный момент неизвестна", - сообщает Тымчук.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, отравление, вода, слухи, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх