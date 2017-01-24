Боевики пугают население "республики" украинскими диверсантами, которые будут отравлять питьевую воду

24.01.2017 12:16

Об этом на своей странице в facebook пишет народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В Макеевке, Горловке и Енакиево агентура «МГБ ДНР» распространяет среди местного населения слухи о группах украинских диверсантов, которые переброшены на территорию «ДНР» с целью отравления источников питьевой воды некими «специальными американскими токсинами». Цель распространения данных слухов на данный момент неизвестна", - сообщает Тымчук.