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Боевики вели обстрелы из тяжелого вооружения на всех направлениях донбасского фронта
За минувшие сутки в зоне АТО был зафиксирован 51 обстрел. Причем обстрелы из тяжелого вооружения велись во всех направлениях. Ранения получили двое украинских военных.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении боевики били из 120-мм и 82-мм минометов. Они вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкиному. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Гнутовое, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. В Новотроицком и Широкином работали снайперы.
На Луганском направлении из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Троицкому. Из минометов различных калибров били по Новозваноке и Попасной. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли Крымское, Троицкое, Новозвановку и Новоалександровку. Также, били по Станице Луганской, где должно было произойти разведение сил.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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