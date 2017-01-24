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Архив - Донецкая область

Численность населения Донецкой области резко снизилась

24.01.2017 18:57
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Численность населения Донецкой области резко снизилась

По данным управления статистики, в 2016 году численность населения Донецкой области сократилась на 18 тысяч человек.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2016 года на подконтрольной Украине территории Донетчины проживали 4 млн 247 тыс. 164 человек.

В Главном управлении статистики в регионе сообщили, что в течение января-ноября прошлого года численность населения Донецкой области сократилась на 17 тыс. 981 чел. Кроме того, в результате естественного сокращения количество жителей региона уменьшилось на 15 тыс. 692 чел., за счет миграционного сокращения — на 2 тыс. 289 чел.

Известно, что по информации областного управления статистики, численность населения была установлена на основании административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места жительства.


Фото: dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, Донецкая область, сокращение, число
 
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