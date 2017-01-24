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Архив - Донецкая область

ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)

24.01.2017 09:51
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ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)

Незаконная организация "ДНР" проводит новую перерегистрацию людей, которые переместились на подконтрольную группировке территорию, передает подконтрольная группировке телекомпания "Сфера", сообщает сайт "Новости Донбасса".

В частотности отмечается, что прибывшие на территорию Харцызска около 400 людей, которым был ранее присвоен статус "переселенца", сейчас его лишены. Людям с соответствующим пакетом документов необходимо вновь обратиться в управление труда и социальной защиты города.

При этом после получения данных таких людей, их списки будут направлены в так называемые "МГБ" и "МВД".

"По всем лицам будет проводиться проверка органами государственной безопасности, а также органами внутренних дел. Проверки будут осуществляться в течении 30 дней. После по результатам проверки будет определяться принадлежность проверки к той или иной категории", - рассказала называющая себя "начальником УТСЗ" Харцызска Татьяна Кейдун.

Также сообщается, что представители группировки придумали 8 новых категорий "переселенцев". Какие именно — не уточняется.

Кроме того Кейдун сообщила, что "переселенцев" планируют проверять раз в 3 месяца.



Фото: https://donpress.com/

Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, учет, переселенцы
 
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