- Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе10:20
- В Донецк прибыло несколько снайперских групп российских "ихтамнетов", среди них есть спецы ФСБ10:11
- Боевики ночью 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО из тяжелых орудий10:05
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)09:51
- В СБУ назвали количество освобожденных из плена "ЛДНР", у боевиков остается 110 заложников09:29
- Ситуация на на блокпостах Донбасса на утро 24 января09:16
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"08:49
- "200 000 долларов на оружие" - волонтеры нашли подтверждение "мощной" подготовки "русской весны" в Украине08:03
- Марьинцы пережили тяжелую ночь: город содрогался от обстрелов07:50
- В этот день два года назад: Мариуполь. Помним!07:43
ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
Незаконная организация "ДНР" проводит новую перерегистрацию людей, которые переместились на подконтрольную группировке территорию, передает подконтрольная группировке телекомпания "Сфера", сообщает сайт "Новости Донбасса".
В частотности отмечается, что прибывшие на территорию Харцызска около 400 людей, которым был ранее присвоен статус "переселенца", сейчас его лишены. Людям с соответствующим пакетом документов необходимо вновь обратиться в управление труда и социальной защиты города.
При этом после получения данных таких людей, их списки будут направлены в так называемые "МГБ" и "МВД".
"По всем лицам будет проводиться проверка органами государственной безопасности, а также органами внутренних дел. Проверки будут осуществляться в течении 30 дней. После по результатам проверки будет определяться принадлежность проверки к той или иной категории", - рассказала называющая себя "начальником УТСЗ" Харцызска Татьяна Кейдун.
Также сообщается, что представители группировки придумали 8 новых категорий "переселенцев". Какие именно — не уточняется.
Кроме того Кейдун сообщила, что "переселенцев" планируют проверять раз в 3 месяца.
Фото: https://donpress.com/
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, учет, переселенцы
- Луганских домушников-гастролеров в Донецкой области упрятали в тюрьму на три года
- Счетная палата: Почти все жители Донбасса не имеют кругосуточной подачи воды
- Жители Луганщины ограбили дебальцевских пенсионеров
- Близнюк лично проверит отопление в Донбассе
- Вандалы повредили почти два десятка поездов в Донецкой области
- Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе10:20
- В Донецк прибыло несколько снайперских групп российских "ихтамнетов", среди них есть спецы ФСБ10:11
- Боевики ночью 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО из тяжелых орудий10:05
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)09:51
- В СБУ назвали количество освобожденных из плена "ЛДНР", у боевиков остается 110 заложников09:29
- Ситуация на на блокпостах Донбасса на утро 24 января09:16
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"08:49
- "Давно такого не слышали" - Кадиевка подверглась мощным обстрелам боевиков08:14
- "200 000 долларов на оружие" - волонтеры нашли подтверждение "мощной" подготовки "русской весны" в Украине08:03
- Марьинцы пережили тяжелую ночь: город содрогался от обстрелов07:50
- В феврале Украина на месяц возглавит Совбез ООН - чего ожидать10:32
- Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе10:20
- В Донецк прибыло несколько снайперских групп российских "ихтамнетов", среди них есть спецы ФСБ10:11
- Боевики ночью 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО из тяжелых орудий10:05
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)09:51
- В Китае найдены останки двухметровой выдры09:45
- Український алфавіт отримав офіційну транслітерацію латиницею (Таблиця)09:31
- В СБУ назвали количество освобожденных из плена "ЛДНР", у боевиков остается 110 заложников09:29
- Ситуация на на блокпостах Донбасса на утро 24 января09:16
- Мир вступил в новую историческую эпоху - Меркель09:05
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины
- Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски
- Украина поменяет Донбасс на Крым