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ДНРовцы "отжали" мощности интернет-провайдера "Вега"
В Донецке местные жители отмечают перебои с предоставлением услуг от провайдера «Вега». Об этом они пишут в социальных сетях.
Как отмечают дончане, вчера, 23 января, боевики «отжали» мощности провайдера, поэтому перебои, вероятно, сохранятся надолго, пишет "ДонПресс".
«Интернет от Вега (Фарлеп) в Донецке у всех накрылся или только по Пролетарскому р-ну?» — интересуются дончане.
«Сегодня в 11:30 по Киеву орки в Донецке отжали Вегу», — написал другой пользователь.
«По-ходу Вегу в Донецке сегодня национализировали упыри», — отметил еще один автор.
По словам дончан, это происходит уже не впервые, и оккупанты уже пытались «отжать» мощности «Веги». «принудительно погасили оборудование отвечающее за интернет и каналы отключили. Такое уже было в прошлом году», — сообщил местный житель.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: itc.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, интернет-магазин, мощность двигателя, боевики
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