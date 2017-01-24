ДНРовцы "отжали" мощности интернет-провайдера "Вега"

24.01.2017 11:47

В Донецке местные жители отмечают перебои с предоставлением услуг от провайдера «Вега». Об этом они пишут в социальных сетях.

Как отмечают дончане, вчера, 23 января, боевики «отжали» мощности провайдера, поэтому перебои, вероятно, сохранятся надолго, пишет "ДонПресс".

«Интернет от Вега (Фарлеп) в Донецке у всех накрылся или только по Пролетарскому р-ну?» — интересуются дончане.

«Сегодня в 11:30 по Киеву орки в Донецке отжали Вегу», — написал другой пользователь.

«По-ходу Вегу в Донецке сегодня национализировали упыри», — отметил еще один автор.

По словам дончан, это происходит уже не впервые, и оккупанты уже пытались «отжать» мощности «Веги». «принудительно погасили оборудование отвечающее за интернет и каналы отключили. Такое уже было в прошлом году», — сообщил местный житель.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).