Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ДНРовцы пообещали в феврале запустить Харцызский "Силур"

24.01.2017 21:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ДНРовцы пообещали в феврале запустить Харцызский "Силур"

Оккупационные "власти" заявляют, что "национализированный" Харцызский канатный завод "Силур" начнет работать в феврале. Об этом сообщил так называемый "и.о. главы администрации" подконтрольного боевикам Харцызска Александр Левченко, передают сепаратистские СМИ. 

"С февраля месяца наш сталепроволочно-канатный завод начнет работать. Предприятие в ДНР зарегистрировано. Печать предприятия есть. Сейчас идет процесс открытия банковских расчетных счетов завода", - заявил Левченко. 

По его словам, уже назначен новый директор завода. 

"Силур" до начала "русской весны" был крупнейшим производителем стальных канатов и проволоки для различных отраслей промышленности и единственным в Украине производителем корда для автомобильных шин. Отгрузка продукции шла на около 30 стран. Шестого декабря 2016 года стало известно, что завод "Силур" на полгода остановил работу. На официальном сайте компании "Стальканат-Силур" 30 ноября появилось обращение гендиректора к сотрудникам завода в Харцызске, который сообщает о потери связи с заводом.


Фото: vmakeevke.com/

Теги: Донбасс, Харцызск, завод, запуск, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх