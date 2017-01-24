ДНРовцы пообещали в феврале запустить Харцызский "Силур"

24.01.2017 21:56

Оккупационные "власти" заявляют, что "национализированный" Харцызский канатный завод "Силур" начнет работать в феврале. Об этом сообщил так называемый "и.о. главы администрации" подконтрольного боевикам Харцызска Александр Левченко, передают сепаратистские СМИ.



"С февраля месяца наш сталепроволочно-канатный завод начнет работать. Предприятие в ДНР зарегистрировано. Печать предприятия есть. Сейчас идет процесс открытия банковских расчетных счетов завода", - заявил Левченко.



По его словам, уже назначен новый директор завода.



"Силур" до начала "русской весны" был крупнейшим производителем стальных канатов и проволоки для различных отраслей промышленности и единственным в Украине производителем корда для автомобильных шин. Отгрузка продукции шла на около 30 стран. Шестого декабря 2016 года стало известно, что завод "Силур" на полгода остановил работу. На официальном сайте компании "Стальканат-Силур" 30 ноября появилось обращение гендиректора к сотрудникам завода в Харцызске, который сообщает о потери связи с заводом.