"Донбасс Арена": советник Захарченко заявил, что в "ДНР" "национализиуруют" только то, что приносит прибыль

24.01.2017 14:08

Власти "ДНР" не планируют "национализировать" принадлежащую Ринату Ахметову "Донбасс Арену", поскольку содержание спортивного комплекса неподъемно для "республики". Об этом рассказал советник главаря "ДНР" Александра Захарченко по имиджу Александр Казаков в интервью латвийскому русскоязычному изданию "Вести", перадает "Остров".



"Вот нас часто пытаются взять на слабо. Мол, ваша национализация ненастоящая: почему вы не национализируете "Донбасс–арену", которая принадлежит олигарху Ахметову? Но тут возникает встречный вопрос: а зачем? Из принципа? Это дурацкий принцип, а в руководстве Донецкой народной республики дураков нет. "Донбасс–арена" ничего не производит, и не будет приносить никакого дохода в казну. А стоимость ее содержания такая высокая, что мы отдадим на это десятую часть пенсий. Так зачем нам эти игрушки?", - объяснил Казаков позицию "республики" по отношению к собственности Рината Ахматова.



"Пусть себе стоит до времени, пока есть не просит. А Ахметов пусть ее содержит, если не хочет, чтобы там все развалилось", - резюмировал имиджмейкер Александра Захарченко.