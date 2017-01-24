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"Донбасс Арена": советник Захарченко заявил, что в "ДНР" "национализиуруют" только то, что приносит прибыль

24.01.2017 14:08
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"Донбасс Арена": советник Захарченко заявил, что в "ДНР" "национализиуруют" только то, что приносит прибыль

Власти "ДНР" не планируют "национализировать" принадлежащую Ринату Ахметову "Донбасс Арену", поскольку содержание спортивного комплекса неподъемно для "республики". Об этом рассказал советник главаря "ДНР" Александра Захарченко по имиджу Александр Казаков в интервью латвийскому русскоязычному изданию "Вести", перадает "Остров".

"Вот нас часто пытаются взять на слабо. Мол, ваша национализация ненастоящая: почему вы не национализируете "Донбасс–арену", которая принадлежит олигарху Ахметову? Но тут возникает встречный вопрос: а зачем? Из принципа? Это дурацкий принцип, а в руководстве Донецкой народной республики дураков нет. "Донбасс–арена" ничего не производит, и не будет приносить никакого дохода в казну. А стоимость ее содержания такая высокая, что мы отдадим на это десятую часть пенсий. Так зачем нам эти игрушки?", - объяснил Казаков позицию "республики" по отношению к собственности Рината Ахматова. 

"Пусть себе стоит до времени, пока есть не просит. А Ахметов пусть ее содержит, если не хочет, чтобы там все развалилось", - резюмировал имиджмейкер Александра Захарченко. 


Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, Ахметов , деньги, Донбасс Арена, прибыль, ДНР, национализация
 
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