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Хуг обсудил с Захарченко возможность прекращения огня и выполнения ремонтных работ
Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александром Хугом обсудил в Донецке с главой самопровозглашенной "ДНР" Александром Захарченко вопросы свободы передвижения СММ, прекращения огня и проведения ремонтных работ, пишет "Интерфакс".
"Во вторник первый заместитель главного монитора СММ ОБСЕ Александр Хуг встретился с господином Захарченко, руководителем вооруженных формирований в Донецке. Во время встречи господин Хуг подчеркнул необходимость скоординированного сотрудничества так называемой "ДНР" с СЦКК (Совместного центра контроля и координации - ИФ) обеспечения доступа и свободы передвижения СММ с тем, чтобы миссия, в свою очередь, могла осуществлять эффективный мониторинг и верификацию",- говорится в официальном сообщении СММ ОБСЕ в Украине, распространенном пресс-службой миссии.
А.Хуг в ходе встречи с главой "ДНР" также подчеркнул необходимость обеспечения локального соблюдения режима прекращения огня, чтобы гражданские рабочие могли проводить восстановительные работы на проблемных участках.
"Господин Захарченко выразил готовность реагировать вместе с вооруженными формированиями на конкретные запросы от СММ относительно ее свободы передвижения и выполнения ремонтных работ", - отмечается в сообщении.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, ремонт, ОБСЕ, Захарченко, Александр Хуг
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