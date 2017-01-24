Кремль начал поэтапно выводить часть своих военных с оккупированного Донбасса, но техника и боеприпасы остаются и пополняются

24.01.2017 14:15

Об этом пишет координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук в "Фейсбуке".

На протяжении января 2017 г наблюдается поэтапное выведение с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей отдельных частей второго эшелона «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» - армейских корпусов в подчинении Центра территориальных войск Южного военного округа вооруженных сил России. По состоянию на 24 января с.г. из н.п. Амвросиевка, Сорокино, Снежное в РФ было передислоцировано, по предварительным оценкам, от одной до полутора тысяч российских военнослужащих. Однако при этом вся боевая техника и вооружение этих подразделений осталась на территории Донбасса.

На сегодняшний день в данных районах в целом сосредоточена следующая военная техника и вооружение (включая как входившие в состав выводимых подразделений ВС РФ, так и в подразделениях из местных боевиков и российских наемников, дислоцирующихся в данных районах, и остающихся в местах дислокации):

танки – не менее 200 ед.;

БМП, БТР – около 450 ед.;

артсистемы – около 150 ед.;

РСЗО – более 60 ед.

Для поддержания техники в готовности к применению в местах дислокации выводимых подразделений ВС РФ (н.п. Амвросиевка, Сорокино и Снежное) из каждого взвода остается по одному механику-водителю и наводчику-оператору.

Для избежания панических настроений среди местного населения «ЛДНР», а также дезертирства в частях и соединениях первого эшелона «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР», выход штатных подразделений ВС РФ из Украины осуществляется на фоне развернутой Кремлем со второй половины декабря 2016 г очередной информационно-пропагандистской кампании, направленной на формирование мысли о:

- возрожденном российским руководством проекте “Новороссия”;

- решительности Кремля, в случае начала наступления украинских Вооруженных Сил на Донбассе, провести т.н. военную операцию по “склонению” Украины к миру.

Акцентировалось внимание на готовности:

- воздушно-космических сил РФ - нанести ракетно-бомбовые удары по Киеву и другим крупным городам Украины;

- развернутой вдоль границы с Украиной группировки ВС РФ - провести сухопутную наступательную операцию.