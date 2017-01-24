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Кремль начал поэтапно выводить часть своих военных с оккупированного Донбасса, но техника и боеприпасы остаются и пополняются
Об этом пишет координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук в "Фейсбуке".
На протяжении января 2017 г наблюдается поэтапное выведение с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей отдельных частей второго эшелона «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» - армейских корпусов в подчинении Центра территориальных войск Южного военного округа вооруженных сил России. По состоянию на 24 января с.г. из н.п. Амвросиевка, Сорокино, Снежное в РФ было передислоцировано, по предварительным оценкам, от одной до полутора тысяч российских военнослужащих. Однако при этом вся боевая техника и вооружение этих подразделений осталась на территории Донбасса.
На сегодняшний день в данных районах в целом сосредоточена следующая военная техника и вооружение (включая как входившие в состав выводимых подразделений ВС РФ, так и в подразделениях из местных боевиков и российских наемников, дислоцирующихся в данных районах, и остающихся в местах дислокации):
танки – не менее 200 ед.;
БМП, БТР – около 450 ед.;
артсистемы – около 150 ед.;
РСЗО – более 60 ед.
Для поддержания техники в готовности к применению в местах дислокации выводимых подразделений ВС РФ (н.п. Амвросиевка, Сорокино и Снежное) из каждого взвода остается по одному механику-водителю и наводчику-оператору.
Для избежания панических настроений среди местного населения «ЛДНР», а также дезертирства в частях и соединениях первого эшелона «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР», выход штатных подразделений ВС РФ из Украины осуществляется на фоне развернутой Кремлем со второй половины декабря 2016 г очередной информационно-пропагандистской кампании, направленной на формирование мысли о:
- возрожденном российским руководством проекте “Новороссия”;
- решительности Кремля, в случае начала наступления украинских Вооруженных Сил на Донбассе, провести т.н. военную операцию по “склонению” Украины к миру.
Акцентировалось внимание на готовности:
- воздушно-космических сил РФ - нанести ракетно-бомбовые удары по Киеву и другим крупным городам Украины;
- развернутой вдоль границы с Украиной группировки ВС РФ - провести сухопутную наступательную операцию.
Фото: donbass.ua/
Теги: Россия, Донбасс, вывеска, военные, боеприпасы, военная техника, проверки, эшелон
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