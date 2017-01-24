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Марьинцы пережили тяжелую ночь: город содрогался от обстрелов
24.01.2017 07:50
Ночью Марьинка содрогалась от обстрелов, которые вели боевики. Об этом т местные жители сообщали в социальных сетях.
По их словам, обстрелы города не стихали несколько часов. «Что-то сильно взорвалось. Пошли тяжеліе прилеті. Марьинка. 22.45», — сообщил один из пользователей.
«Че то у меня подвальное настроение ((#марьинка 23.00», — написал другой пользователь.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: sharij.net/
Теги: Донбасс, Марьинка, житейская история, обстрелы
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