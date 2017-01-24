Марьинцы пережили тяжелую ночь: город содрогался от обстрелов

24.01.2017 07:50

Ночью Марьинка содрогалась от обстрелов, которые вели боевики. Об этом т местные жители сообщали в социальных сетях.

По их словам, обстрелы города не стихали несколько часов. «Что-то сильно взорвалось. Пошли тяжеліе прилеті. Марьинка. 22.45», — сообщил один из пользователей.

«Че то у меня подвальное настроение ((#марьинка 23.00», — написал другой пользователь.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).