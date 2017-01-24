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Архив - Донецкая область

Марьинцы пережили тяжелую ночь: город содрогался от обстрелов

24.01.2017 07:50
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Марьинцы пережили тяжелую ночь: город содрогался от обстрелов

Ночью Марьинка содрогалась от обстрелов, которые вели боевики. Об этом т местные жители сообщали в социальных сетях.

По их словам, обстрелы города не стихали  несколько часов. «Что-то сильно взорвалось. Пошли тяжеліе прилеті. Марьинка. 22.45», — сообщил один из пользователей.

«Че то у меня подвальное настроение ((#марьинка 23.00», — написал другой пользователь.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).


Фото: sharij.net/

Теги: Донбасс, Марьинка, житейская история, обстрелы
 
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